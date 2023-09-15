أطفال يلعبون بزبد البحر على شاطئ بورسعيد.. صور تذكارية مع بقايا دانيال

شهد شاطئ بورسعيد إقبالا من المصطافين من أبناء المحافظة والزائرين من مختلف المحافظات اليوم الجمعة، وحرص الأطفال على اللعب بالزبد الأبيض، كما التقت المصطافين صور تذكارية مع الزبد الأبيض الذي كسى الشاطئ.

وقال الدكتور محمد إسماعيل أستاذ مساعد ورئيس قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد، إن ظاهرة الزبد الأبيض ستأخذ أيام قليلة على الشاطئ بورسعيد، لافتة إلى أنها نتجت عن العاصفة دانيال والتيارات البحرية الشديدة التي تعرض لها البحر المتوسط.

العينات أثبتت الزبد الأبيض آمن

وأوضح أن العينات التي جرى الحصول عليها من مناطق مختلفة بالشاطئ، أثبتت أن الريم ناتج عن تدافع التيارات البحرية الشديدة بفعل العاصفة دانيال، وألقت بها الأمواج إلى شاطئ بورسعيد، مؤكدا أنه غير سام كما ادعت بعض صفحات الفيس بوك المغرضة ولم تؤثر على الإنسان أو الأسماك.

استمرار الصيد على شاطئ بورسعيد

وأشار إلى أن الصيادين عادوا لليوم الثاني إلى الصيد بعد توقف عدة أيام بسبب العاصفة دانيال، وشدة التيارات البحرية غير الملائمة للصيد واصطادوا أسماك متنوعة أغلبها السردين غطيان موسي.

من جانب آخر، أكد إيهاب شطا مدير إدارة شاطئ بورسعيد انتشار المنقذين على طول الشاطئ، لتوعية المصطافين بعدم الدخول إلى عمق المياه وأن الأطفال مسؤولية ذويهم

وأوضح أنه جرى رفع الرايات الحمراء بطول شاطئ بورسعيد، التي تُعنى التزام المصطافين على الشاطئ وعدم الدخول إلى عمق البحر، مشير إلى أن ظاهرة الزبد بدأت في الانحصار اليوم .