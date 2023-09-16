مقر مساعد بالحوار الوطني: قرارات الرئيس خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطن

قال خالد داود المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، إن القرارات الأخيرة التي صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

وثمن «داود» في تصريح لـ«الوطن»، القرارات التي صدرت عن الرئيس، مشيرا إلى أنها من شأنها تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية الطاحنة عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تعتبر خطوة ضمن خطوات تخفيف أثر الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أنه يتطلع إلى مزيد من القرارات في هذا الإطار من أجل مساندة المواطن المصري وخاصة الأكثر احتياجا خلال الأزمة الحالية، ولا بد أن يكون المواطن نصب أعين الدولة والقيادة السياسية.

العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة

يذكر أن الرئيس السيسي وجّه بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300.