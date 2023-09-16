رضا حجازي: الانتهاء من إعداد الوحدات الأولى بالمواد التعليمية لطلاب المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إصدار قرار خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بلائحة الانضباط بالمدارس، موضحًا أنه سيتم إرسالها إلى المحافظين لمتابعة تطبيقها.

عدم استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا

كما وجّه وزير التعليم بالاهتمام بالنظافة والشكل العام للمدارس، والتأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا في المدارس وخاصة داخل الفصول.

وتابع الوزير الآليات الجديدة التي ستطبقها الوزارة بدءًا من العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث تطرق للحديث حول إعداد الوزارة لمواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي مزودة باختبارات يستطيع الطالب حلها والتعرف فورًا على درجته من خلال تقرير بأدائه، والتي ستساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأوضح أنه سيتم إعداد هذه المواد بصيغة PDF، وإتاحتها على موقع الوزارة والمديريات التعليمية، وتوعية المعلمين حولها، وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الوحدات الأولى وتم البدء في الوحدات الثانية، مضيفًا انه سيتم توفير روابط وفيديوهات إثرائية للطالب تساعده على الدراسة.

كما شدد الوزير خلال لقائه مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، على أن أولياء الأمور جزء مهم لا يتجزأ عن العملية التعليمية، ووجّه بتخصيص وقت محدد لمقابلتهم والاستماع لاستفساراتهم.