محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة محملة بالأسمنت في مخزن عشوائي بالكتلة السكنية

ضبط اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، خلال جولة تفقدية له، سيارة نقل محملة بالأسمنت المستخدم في البناء المخالف، داخل الكتلة السكنية بمدينة كفر الشيخ، حيث كانت تقف في مجيرة عشوائية غير مرخصة، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين .

إزالة التعديات من على الرقعة الزراعية

ووجه محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، باستمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، لتوفير الأمن الغذائي لمصر، وحفاظا على الأرض الزراعية من التبوير، لافتاً إلى التنسيق بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارة المتابعة الميدانية وجميع رؤساء مراكز وأحياء المحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في مهدها وتحرير المحاضر العاجلة للمخالفين.

الإزالة من المهد للمباني المخالفة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه أعطى تعليمات لرؤساء مجالس المدن والمراكز بضرورة إزالة المباني المخالفة من المهد، والتصدي بموجب القانون لأي مخالفات بالبناء على الأراضي الزراعية، كونها أمن غذائي هام للمواطنين.