إزالة التعديات على شاطئ أبو العباس في الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اليوم، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشاطئ أبو العباس بحي الجمرك، الذي يعد واحدا من أهم وأشهر شواطئ الإسكندرية الذي تم تقنينه في السنوات الأخيرة من أجل وضع ضوابط له للحفاظ على حقوق المصطافين.

محافظ الإسكندرية: لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية

وقال محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم: «لن نسمح بأي تعديات أو إشغالات غير قانونية أو استغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية»، مشدداً أنه ليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به، أو فرض إكراميات عليهم.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الحملة التي تمت بالتعاون مع وحدة التدخل السريع وقسم الجمرك وأجهزة الحي.

إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية بشاطئ أبو العباس وتسليم الشاطئ إلى المستأجر، ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات.