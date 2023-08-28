إزالة التعديات ورفع الإشغالات في حملات مكبرة بشوارع غرب المنصورة

شنت رئاسة حي غرب المنصورة حملات لرفع التعديات والإشغالات بنطاق الحي، وتمكنت إدارة الإشغال من إزالة المخالفات في عدة مناطق، وذلك بهدف الحفاظ على التنسيق الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية.

رفع التعديات من شوارع المنصورة

واوضح رئيس حي غرب المنصورة، أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين لتحسين المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين بالمدن.

وأوضح رئيس حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، أن الحملة جاءت بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل الحزم لكل أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري.

رفع الأعمدة الحديدية والبراميل من الشوارع

وأضاف أنه جرى رفع تعديات الباعة الجائلين والأكشاك والمقاهي والمحال التجارية والكافيهات والعقارات التي تعوق حركة المارة، وتم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبلدورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها عدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية أمام العقارات.

وأشار رئيس حي غرب المنصورة، أنه لن يسمح بأي تراخ أو استثناءات في رفع كافة أشكال التعديات بالحي، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسؤولية، موجها إدارة الإشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور.