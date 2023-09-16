رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي لبناء الدولة

ثمن الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الخطوات والقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت لتخفيف الأعباء المالية من على كاهل العديد من فئات الشعب المصري.

المواقف تعكس إحساس الرئيس بالمواطن

وتابع كامل مطر، أن هذه القرارات وتلك المواقف لا شك تعكس إحساس الرئيس بمعاناة المواطن المصري من جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي انعكست على حياة المواطنين بالبلاد.

مجلس القبائل يعلن دعم ترشيح الرئيس السيسي

وتابع الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، إن المجلس يقف صفا واحدا ويعلن دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لتحقيق آمال المصريين جميعا.

وتابع كامل مطر، خلال مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي بالقليوبية ضمن مبادرة وطن واحد، المنعقد بنادي المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن على الشعب المصري أن يدرك أهمية الأمن وضرورة بناء الوعي، وأن لا ينساق خلف الشائعات وأن يقف يدا واحدة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الوطن.

وكانت المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، قد استقبلت فعاليات مؤتمر بناء الوعي والسلم المجتمعي ضمن مبادرة وطن واحد بقيادة مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور جماهيري كبير باستاد المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة في القليوبية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.