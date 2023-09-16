استقبل الرئيس بمنزله.. مواطن في سدس الأمراء ببني سويف: قريتنا أصبحت مدينة

كشف عادل فكري، المواطن الذي استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منزله بمحافظة بني سويف، تفاصيل وكواليس لقائه بالرئيس السيسي.

أنا سعيد بلقاء الرئيس السيسي

قال فكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»: «أنا سعيد بلقاء الرئيس السيسي».

وجَّهت الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التنموية

وأضاف المواطن الذي استقبل الرئيس: «وجهت الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في قرية سدس الأمراء ببني سويف وقريتنا أصبحت مدينة وشهدت نقلة حضارية كبيرة، وربنا يحمي الرئيس السيسي»، مضيفا: «القرية بها 6 مدارس وتم إنشاء مجمع لخدمة المواطنين ومركز تكنولوجي كما تم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ورفع كفاءة شبكات المياه كما تم إنشاء شبكة صرف صحي».

وأكمل فكري: «ما نشهده من تطوير وإنجاز داخل قريتنا فوق الوصف والخيالي».