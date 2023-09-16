منسق «حياة كريمة» ببني سويف: 225 قرية ضمن المبادرة على مستوى المحافظة

أكد محمد علي جبر، منسق مبادرة «حياة كريمة» ببني سويف، أن الرئيس السيسي اهتم بالخدمات المقدمة لأهالي بني سويف عبر مشروعات المبادرة.

مشروع حياة كريمة

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك نحو 225 قرية ضمن مشروع حياة كريمة، وشملت المرحلة الأولى من المشروع 66 قرية، وتم تنفيذ 1618 مشروعا، بنسبة تتراوح بين 95% إلى 100%.

مجمع حكومي شامل

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة ببني سويف، أنه تم إنشاء مجمع حكومي شامل بقرية سدس الأمراء، ومركز شباب إداري كامل، ومكتب بريد، بالإضافة إلى رفع كفاءة مجمع المدارس بالقرية، وتم تطوير ورصف الطرق بجميع أطراف القرية.