بعد زيارة الرئيس السيسي لمنزله.. مواطن سويفي: فاجئنا وشكرته على مبادرة حياة كريمة

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، فقرة خاصة ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، يحاور فيها الأسرة التي استقبلت الرئيس السيسي في منزلها، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف.

زيارة الرئيس كانت مفاجئة

قال عادل فكري موجه بمديرية الإدارة التعليمية ببا، إنه أثناء مشاهدة الرئيس السيسي خلال زيارته للقرية، طلب منه الزيارة إلى منزله، ولبى الرئيس السيسي طلبه قائلا: «كانت مفاجئة لينا، وكنا وقتها واقفين في البلكونة بنتفرج على الزيارة، فوجئنا بأن الرئيس السيسي معدي من تحت العمارة، فناديت له ياريس اتفضل عندنا، واستجاب لي وقالي حاضر هاجي ودخل وجلس معانا».

شكرت الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة

وأضاف «فكري»، أنه أثناء لقائه بالرئيس السيسي وجه له الشكرعلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيرت حياتنا 180 درجة بمركز ببا، لأن مركز ببا حدث به طفرة كبيرة وتغيير شبكات صرف صحي، ومياة الشرب، وأصبحت به حياة كريمة أسمًا ومعنى.