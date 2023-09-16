وزير التعليم: ضم أوائل الصف الأول الثانوي من «STEM» إلى مدارس العباقرة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشاركة مصر هذا العام في مؤتمر المناخ الـ 28 المنعقد بدولة الإمارات، موجهًا بالاهتمام بالأنشطة المدرسية حول موضوعات المناخ من خلال مسابقات فنية، والأعمال الفنية حول الاقتصاد الأخضر والمدارس الخضراء، فضلًا عن ابتكارات طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، لتشارك في جناح معرض مصر بالإمارات خلال المؤتمر.

ضوابط لاختيار طلاب مدارس المتفوقين

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، أن هناك ضوابط لاختيار طلاب مدارس المتفوقين، إذ يجرى اختيار الطلاب المتميزين من خلال عقد 4 امتحانات يعدها المركز القومي للامتحانات ثم يتم تسكينهم بمدارسهم.

وأشار إلى أن الأوائل بالصف الأول الثانوي من مدارس STEM الـ20 مدرسة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين بعين شمس، سيتم ضمهم لمدرسة العباقرة، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.