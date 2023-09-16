وزير التعليم: القيادة السياسية وجهت بالتوسع في المدارس الرسمية الدولية

أشاد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدارس الرسمية الدولية الـIPS في الإسكندرية، موضحًا أن القيادة السياسية وجهت بضرورة التوسع في هذه النوعية من المدارس التي تقدم تعليمًا مصريًا بمعايير عالمية.

تطوير منظومة التعليم والعمل

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، ولقاء مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، إذ رحب محافظ الإسكندرية بالدكتور رضا حجازي، موجهًا له الشكر والتقدير على مجهوداته في تطوير منظومة التعليم والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن تعداد سكان محافظة الإسكندرية يبلغ 5.5 مليون نسمة منهم 1.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك بخلاف طلبة الجامعات.

الاهتمام بالتعليم بشكل أوسع وأكبر

وأضاف المحافظ، أنه داخل كل أسرة يوجد أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة، ومن هنا لابد أن يكون الاهتمام بالتعليم بشكل أوسع وأكبر، مشيرًا إلى أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لقلة المشكلات التي تواجه المحافظة في العملية التعليمية وهذا يعتبر إنجازًا حقيقيًا وهذا التطور والجهد إنما يرجع لوزارة التربية والتعليم وما بذلته في حل هذه المشكلات وتخفيف الأعباء، ومنها كثافة الطلاب وعجز أعداد المعلمين المدرسين وعجز الإداريين.