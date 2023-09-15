كل ما تريد أن تعرفه عن مدرسة العباقرة.. تفتح أبوابها العام المقبل

تسعى الدولة المصرية، في عهد الجمهورية التي وضع لبنتها وأسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اكتشاف الموهوبين من النشء والشباب في كافة المجالات، ولذلك كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس والقيادة السياسية برعاية الموهوبين، ومن بين مظاهر هذا الاهتمام ، قيام الوزارة بافتتاح مدرسة «العباقرة» التي تضم الطلاب المتفوقين الموهوبين.

تفاصيل مدرسة العباقرة

«الوطن» تكشف في النقاط التالية كل ما يريد الطلاب معرفته عن مدرسة« العباقرة» كما يلي:

1- إنشاء مدرسة العباقرة، يأتي في إطار توجه الدولة للاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الإنسان المصري.

2- مدرسة العباقرة تستهدف ضم أفضل الطلاب الأوائل في السنة الأولى بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

امتيازات لطلاب مدرسة العباقرة

3- تقديم حزمة امتيازات لطلاب مدرسة العباقرة من خلال تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم.

4- تحقيق أقصى درجات الاستثمار في الموهوبين والنابغين.

5 - التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة «العباقرة» بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات، فضلا عن إمكانية التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية.

6- وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، سيتم افتتاح مدرسة «العباقرة» العام الدراسي المقبل 2023-2024.