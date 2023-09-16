«الباز»: استقبال الرئيس في «سدس» يعكس تقدير المواطنين لجهوده

قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يصرح بأنه يعرف الناس في مصر ماذا يستطيعون أن يقدموا؟ وما الذي يحتاجونه؟ موضحًا أن مشهد استقبال الرئيس في قرية سدس الأمراء يعكس أن الناس تعرف وتقدر ما يقوم به الرئيس.

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن سياسيين وكتاب وإعلاميين لا يعرفون شيء عن الشعب المصري، وما الذي يريده الناس في القرى والعزب والنجوع بأنحاء الجمهورية، الجماعة السياسية والمعارضة اللى بتقدم نفسها، بتصدعنا بالحديث عن الشعب وما يطلبه الشعب، وأكاد أجزم لا أحد منهم يعرف الناس على الارض محتاجة ايه".

مشروع حياة كريمة وصل للناس

ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة وصل للناس، وتم الاستماع إلى مشاكلهم وأحلامهم، موضحًا أن البلد تحتاج أن يكمل الرئيس السيسي ما بدأه من إنجازات مشهد الاحتفاء بالرئيس في بني سويف لم يكن الأول وتكرر في المنصورة والبحيرة ومطروح وغيرها، وأرى أن المشهد النهاردة بيغير جزء كبير من معادلة الوهم اللى اجهزة وقنوات عاوزة تقنع بيها الشعب بأن هناك أزمة سياسية".