«المصريين الأحرار» يثمن قرارات السيسي: تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين

وجّه حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، تحية تقدير للرئيس السيسي، على كافة خطواته وقراراته الرامية لخدمة الوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن حزمة القرارات المهمة التي أصدرها الرئيس خلال زيارة محافظة بني سويف دليًلا دامغّا أننا أمام رجل أمينًا يُقدر متاعب وظروف المواطنين ويرنو لتحقيق مصالح الشعب رغم التحديات الصعبة.

مصر تشهد عصرا ذهبيا

وقال الحزب في بيان، إن مصر تشهد عصرا ذهبيا تحت قيادة ومظلة رئيس غايته تحقيق المعادلة الصعبة لحماية الإنسان وتحقيق حياة كريمة وغطاء آمن للجميع دون توقف عن إعمار الوطن وإعادة مصر للريادة على كافة الأصعدة والمستويات، وهو ما يعكف عليه مرشحنا الرئيسي عمليا وفعليا.

ويرى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أن مشهد التلاحم بين الرئيس السيسي وهو واحد من الناس مع عموم المواطنين بمحافظة بني سويف مع ملحمة الحب والترحاب الجّم الذي عبر عنه جميع الفئات والأعمار المختلفة نموذجا مصغرا يعبر عن مكانة وقدر الرئيس في قلوب المصريين، فضلا عن مشهد لؤلؤة الصعيد ووصول الريادة للتصنيع وإحلال المستورد بالمحلي.

الرئيس السيسي يقف في صف المواطنين دائما

وأوضح الحزب أن حزمة القرارات العظيمة التي أصدرها الرئيس اليوم تُثبت بالدليل القاطع أنه يعرف كل ما يدور بخاطر المواطنين ويعرف آراءهم عن كثب ويدرك شكواهم ولاسيما بأن كافة القرارات تمس قطاعا عريضا من الشعب باختلاف مستوياته سوءا العاملين في الجهاز الإداري أو الفلاحين والعمال، والصحفيين وأصحاب المعاشات وكبار السن وتكافل وكرامة وغيرها.

وأكد «المصريين الأحرار»، أن الرئيس كالعادة يتحدث بشفافية ووضوح مع الشعب بالأرقام إذ كشف أن مصر تستهدف نحو 4 ملايين فدان جديدة للزراعة لأن العالم أجمع بصدد أزمة غذاء مما يعكس قدرة رجل المعلومات والرئيس المُطلع على المشاهد المرتقبة، كما استوقفنا مقولة الرئيس إننا على بعد خطوات معدودة من الانفراجة ولذا فإنه على الجميع التضافر وإدراك قيمة ما وصلنا إليه من نجاحات.

المصريون صفا واحدًا خلف القيادة السياسية

وفي إشارة إلى أبواق المدفوعين أو منصات الكارهين لمصر، قال الحزب، «عليهم أن يلزموا الصمت بدلا من السعار»، لأن مصر لديها وعي وقدرة للرد ولكنها تتجه للبناء والإعمار وخدمة الإنسان ولا تعبأ لحناجر الكارهين أو المدفوعين عليها من الأعداء، فإن المصريين صفا واحدًا خلف القيادة السياسية الفريدة.