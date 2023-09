ثعبان ينهي مباراة الدوري الأسترالي النسائية قبل بدايتها.. ما القصة؟

في أحد الملاعب المحاطة بالأدغال في شرق أستراليا تجمعت السيدات لبدء أولى مباريات الدوري الأسترالي للنساء؛ ثم في لحظات قليلة قبل ضربة البداية لاحظت إحدى اللاعبات ثعبانا أسود ببطن حمراء يتسلل إلى أرض الملعب، الأمر الذي أثار الذعر بين الفريق وعلى الفور اتصلوا بمروض الثعابين لكي يتعامل مع الثعبان، وتم تأجيل المباراة التي انتهت قبل بدئها، كان الثعبان من النوع السام لا يعرفون سبب وجوده في المنطقة لكنهم توقعوا قدومه بسبب الطقس.

Can you believe it!



A snake on the field has delayed the clash between the Giants and the Tigers, but we're almost ready to get underway! pic.twitter.com/FNVx8GXduo