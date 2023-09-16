ثعبان ينهي مباراة الدوري الأسترالي النسائية قبل بدايتها.. ما القصة؟

في أحد الملاعب المحاطة بالأدغال في شرق أستراليا تجمعت السيدات لبدء أولى مباريات الدوري الأسترالي للنساء؛ ثم في لحظات قليلة قبل ضربة البداية لاحظت إحدى اللاعبات ثعبانا أسود ببطن حمراء يتسلل إلى أرض الملعب، الأمر الذي أثار الذعر بين الفريق وعلى الفور اتصلوا بمروض الثعابين لكي يتعامل مع الثعبان، وتم تأجيل المباراة التي انتهت قبل بدئها، كان الثعبان من النوع السام لا يعرفون سبب وجوده في المنطقة لكنهم توقعوا قدومه بسبب الطقس.

ثعبان ينهي المباراة قبل بدئها

تسبب ثعبان صغير أسود اللون ببطن حمراء، اقتحم أحد الملاعب التي يُقام فيها الدوري الأسترالي في تأخير بدء مباراة بين فريقي جريتر وسترن سيدني جاينتس وريتشموند تايجرز في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم للسيدات؛ وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة في أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض الملعب باستاد بلاكتاون الرياضي الدولي بغرب سيدني، الأمر الذي أثار ذعر وقلق اللاعبات بسبب سُمية الثعبان الصغير، ولم يتمكنوا من إكمال المباراة التي كانت بدأت للتو، بحسبما نقل موقع «سكاي نيوز» عن محطة فوكس بـ«سيدني».

Can you believe it!



A snake on the field has delayed the clash between the Giants and the Tigers, but we're almost ready to get underway! pic.twitter.com/FNVx8GXduo — AFL Women's (@aflwomens) September 16, 2023

خوفهم من الثعبان وتأجيل المباراة

بالرغم من صغر حجم الثعبان إلا أن علمهم أنه من النوع السام جعل الفتيات في الفريق يقررن تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة، ثم تأجيلها ليوم آخر بسبب الخوف الذي أثر على بعض لاعبات الفريق، أما المسؤولون فكانوا ينتظرون وصول مروض ثعابين، وبعد قدومه تعامل المروض مع الثعبان الصغير بهدوء شديد، وقام بحمله بكل سهولة ووثقت عدسات الصحف كذلك الكاميرات مقطع فيديو يوثق تلك اللحظة وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة «إكس» المعروف سابقا باسم تويتر، وخلال اللقاء مع لاعبات فريق جاينتس الأسترالي قالت بريانا هارفي قائدة فريق جاينتس لكرة القدم النسائية لمحطة فوكس في أثناء التأخير «يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض في هذه اللحظة، في أحد الجيوب البعيدة، كما ان درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال، لذلك أعتقد أن الأمر ليس مفاجئا لكن ردود فعل بعض الفتيات كان مبالغًا فيه».