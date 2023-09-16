رئيس تجارية القليوبية: قرارات الرئيس السيسي انحازت للمواطن

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم، والتي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات أجور العاملين في الدولة، القطاع الخاص، وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة في المعاشات، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

القرارات انحيازا واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن

وقال رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إن تلك القرارات، تأتي انحيازا واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه القرارات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، والقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة.

وتابع الفيومي، أن الرئيس السيسي حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصري، من خلال قراره بقيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وهو ما يمثل دعما كبيرا للفلاحين، ومساعدة وتشجيعا لهم لزيادة الإنتاج.