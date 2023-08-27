استصلاح وزراعة 200 ألف فدان في مشروع توشكى: «الحلم يصبح حقيقة»

فى 15 مارس 2019، زرع الرئيس عبدالفتاح السيسى «فسيلة نخل» فى توشكى، وهى النخلة التى بدأت فى الطرح والإنتاج بجودة عالية، حسبما شاهدتها «الوطن» خلال جولتها التفقدية فى المشروع، فضلاً عن محاصيل خضراوات وفواكه، بإجمالى مساحة 200 ألف فدان انتهت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى من استصلاحها خلال الفترة القليلة الماضية، ليصبح حلم تنمية توشكى حقيقة.

ومن المُستهدف دخول كميات كبيرة من الأراضى الزراعية للنطاق الزراعى فى موسم الزراعة المقبل الذى يبدأ اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، مع استمرار الأعمال حتى يصل إجمالى المساحة المستصلحة والمستزرعة فى توشكى إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2024.

«أبواليسر»: انتهاء زراعة 1.7 مليون نخلة

ويقول الدكتور حسن أبواليسر، الأستاذ فى معهد بحوث النباتات، التابع للمركز القومى للبحوث الزراعية، إن النخلة الواحدة تستغرق 3 سنوات حتى الطرح، وأنه فى إطار البروتوكول الموقع بين الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، ووزارة الزراعة؛ فإنه يتم زيارة المشروع بصفة منتظمة من ممثلى 4 معاهد ومراكز فى مزرعة توشكى.

ويضيف «أبواليسر»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تمت زراعة 1.7 مليون نخلة فى توشكى فى السنوات الأخيرة، والتى تتميز بالقوة والإنتاجية الكبيرة مع الرعاية الزراعية لها، مع تحملها لدرجات الحرارة العالية والبرودة الشديدة أيضاً.

ويلفت الأستاذ فى معهد بحوث النباتات إلى أن أشجار نخيل مشروع توشكى تنتج 36 صنفاً من أنواع البلح، وجارٍ العمل على إكثار 12 صنفاً وراثياً آخر حتى تدخل الإنتاج فى الفترة المقبلة.

وخلال جولتنا فى «مزارع توشكى»، توقفنا أمام مزرعة الليمون، ويقول المهندس حسن السيد، المسئول عن تلك المزارع، إن المشروع تم استصلاح وزراعة 110 أفدنة فى أحد قطاعاته فقط بصنف «ليمون بنزهير»، بإنتاجية تتراوح من 80 إلى 90 طناً من الليمون، وما يقرب من 7 آلاف شجرة ليمون، وهناك مناطق أخرى منزرعة بالليمون بما يزيد من الإنتاجية.

«عبدالجليل»: توشكى من أفضل الأراضى

وخلال تجوّلنا فى المشروع، شاهدنا «مزارع العنب»، والممتدة على مساحات كبيرة، وقال المهندس أحمد محمد عبدالجليل، رئيس قسم زراعة العنب فى «توشكى»، إن المساحات المنزرعة فى أحد القطاعات تبلغ 200 فدان، وتضم 6 أصناف، بإنتاجية تتراوح من 6 إلى 7 أطنان للفدان.

وأضاف رئيس قسم زراعة العنب فى «مزارع توشكى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الأراضى الزراعية فى المشروع ثبت بما لا يدع مجالاً للشك عقب استصلاحها أنها من أجود أنواع الأراضى، وتزيد إنتاجيتها وجودتها مع كل عملية زراعية.

ولأول مرة فى مصر، يتم تنفيذ تجربة من مزارع توشكى خلال استصلاح الأراضى الصحراوية وزراعتها، وهى تطبيق «المانجو التشيلى»، وهى نوعية من المانجو ذات إنتاجية عالية، وذات استهلاك مناسب من المياه، وبكميات كبيرة.

«عبدالسلام»: زراعة 4 أصناف مانجو لأول مرة بمصر

ويقول المهندس عبدالسلام أحمد، مشرف زراعة المانجو فى أحد قطاعات توشكى، إن المشروع يضم فى أحد قطاعاته زراعة 32 طناً من المانجو، بإنتاجية 8 أطنان للفدان، مضيفاً: «لأول مرة يتم زراعة 4 أصناف مختلفة من المانجو، من بينها نوع يُسمى (المانجو التشيلى)»، مع التوسع فى زراعة المانجو عن طريق الزراعة وسط النخيل، وفى الصوب، لتحديد أفضل الأصناف والأنواع، فضلاً عن زراعات أخرى فى المشروع، بينها البطيخ.