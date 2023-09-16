رئيس الرقابة على الصادرات: لدينا 300 معمل في كل المواني.. ونطورها باستمرار

أكد اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تقدم مزايا كثيرة لتشجيع التصدير، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات قوية، لكل المصدرين والكيانات التجارية والاتفاقيات التجارية، والهيئة توفر بيانات التجارة الخارجية لكل المصدرين، ودراسات الجدوى المناسبة.

الهيئة تعمل على تطوير المعامل الخاصة لتصدير السلع

قال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة CBC، إن الهيئة تعمل على تطوير المعامل الخاصة لتصدير السلع، بشكل يطابق المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يحصل المصدر على شهادة معتمدة بالمنتج الخاص به، من خلال المعامل الجديدة المعتمدة دوليًا، بما يسمح في توفير التكلفة والمنافسة العالمية،

توفير أكثر من 300 معمل مختلف

وذكر أنه جرى توفير أكثر من 300 معمل مختلف، في كل المواني المصرية، مضيفًا أنه جرى إنشاء المعامل المركزية في كل المواني المصرية، بتكلفة مليار و250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن جرى اعتماد هذه المعامل دوليًا، بينها معامل ترشيد المياه ومعامل الأدوات المنزلية، ومعامل أخرى خاصة بالتحلل الحراري والمنتجات، وهدفنا توفير منتجات مصرية مطابقة للمواصفات العالمية، مشددًا على ضرورة توطين الصناعة، وهذا ما تعمل عليه وزارة التجارة والصناعة، بما يخدم توفير السلع بسعر مناسب للمواطنين.