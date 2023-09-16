«الشباب والرياضة» تطلق ملتقى توظيف المنيا للباحثين عن فرص عمل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة، عن ملتقي التوظيف بالصالة المغطاه بإستاد المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص.

موعد ملتقى شباب المنيا

يُقام الملتقى من خلال مبادرة «توظيف مصر» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، ويقدم العديد من الوظائف التي تطلبها الشركات المتواجدة بالملتقى، ومن المقرر أن يقام يومي السبت 30 سبتمبر، والأحد 1 أكتوبر المقبلَين، من الساعة 11 صباحًا إلى 6 مساءً.

توفير وظائف للشباب

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «دلوقتي مع توظيف مصر هتسهل عليك البحث عن وظائف، وجمعنالك شركات كتير من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة فى مكان واحد.. هيكون فى انتظارك مسؤول توظيف من كل شركة و ممكن تقدم على اكثر من وظيفة فى أكثر من شركة فى نفس اليوم».