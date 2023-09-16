أبناء بني سويف يشيدون بإنجازات «حياة كريمة»: جودة في التعليم والخدمات

قال أحمد عبد العظيم، مدرس علوم بإحدى المدارس الإعدادية في بني سويف، إنَّه بفضل الجهود الرئاسية ومبادرة حياة كريمة التي تهتم بتزويد القرى بالمدارس والمرافق، ارتفع مستوى وكفاءة العملية التعليمية، مؤكدا أن التطوير في التعليم نلمسه في كل المراحل التعليمية.

عبد العظيم: زيادة عدد الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية

أضاف «عبد العظيم»، خلال حواره مع مراسلة «إكسترا نيوز»، أنَّه تم زيادة عدد الفصول والمباني، لتتراجع الكثافة العددية للطلاب بفضل جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وساعدت هذه الإنجازات إدارة المدرسة والمدرسين على إنجاز عملهم، ويسرت من العملية التعليمية ورفعت كفاءة ومستوى التدريس.

منصور: تطوير شامل نلمسه منذ دخول «حياة كريمة» للقرية

فيما أكدت آلاء منصور، طالبة بكلية الآداب جامعة بني سويف، في حوارها مع مراسلة «إكسترا نيوز»، على التطوير الشامل نلمسه في مجال العمل والدراسة والحياة اليومية، سواء على مستوى القطاع الصحي أو التعليمي، موضحة: «يستحيل أن ينكر أحد التطوير الذي نلمسه جميعاً بفضل المبادرات الرئاسية، خاصةً منذ أن دخلت حياة كريمة القرية».