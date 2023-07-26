توزيع 3 آلاف «كارت ميزا» على أصحاب المعاشات في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توزيع 3 آلاف كارت ميزا لأصحاب المعاشات حتى اليوم الثالث خلال المرحلة الأولى من توزيع البطاقات، والتي تستمر حتى السبت 29 يوليو، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.

المحافظ يلتقي أصحاب المعاشات

والتقى محافظ بورسعيد أصحاب المعاشات خلال استلامهم كارت ميزا، للاطمئنان على توفير كل سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات

وأشار إلى أنه يجرى بدء صرف بدل المنطقة الحرة اعتبارا من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء أي احتياجات أخرى، والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الأجهزة الحكوميه والغير حكومية.