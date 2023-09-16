إعصار لي يتسبب في قطع الكهرباء عن آلاف المنازل بكندا

مع وصول إعصار لي إلى كندا، انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في مقاطعتي نوفا سكوشا ونيو برونزويك من السواحل الشرقية لكندا.

إعصار لي

وانتقل إعصار لي من الفئة الأول من حيث الشدة، إلى عاصفة ما بعد الاستوائية، خلال وقت مبكرة من اليوم، ومن المتوقع أن تستمر الرياح الشديدة طول غدا الأحد حتى يصل الإعصار إلى اليابسة، في وقت مبكر من ظهر الأحد في جنوب غرب نوفا سكوشا.

وجاء التحذير للمناطق التي يمر بها إعصار لي في مقاطعتي نوفا سكوشا ونيونوفو برونزويك، ومن بينها هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا وكبرى مدن المقاطعات الأطلسية.

تحذير من شدة الرياح والأمطار

يتسبب إعصار لي في زيادة نشاط الرياح على تلك المناطق، إذ تصل سرعتها أحيانًا إلى 120 كيلومترا في الساعة.

ويتوقع أن تتأثر السواحل في كندا بسبب الإعصار ليرتفع الموج بها ليتراوح ارتفاعه بين 4 إلى 6 أمتار، مع شدة العواصف، الأمر الذي قد يؤدى إلى فيضانات ساحلية، وفق وكالة رويترز.

بينما يأتي التحذير لبعض المقاطعات الأطلسية التي ستعاني من هبوب عاصفة استوائية سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، بينما تكون سرعة هبوب الرياح ما بين 90 و100 كيلومتر فى الساعة.

كما تم التحذير من سقوط أمطار في جنوب نيو نوفو برونزويك وجزء كبير من نوفا سكوتيا بكميات متوقعة تتراوح بين 50 و100 مليمتر، وسيكون بالإمكان الشعور بآثار العاصفة على بعد 300 كيلومتر من مسارها.

وطالبت الشرطة المواطنين الابتعاد عن الطرق، لأن المياه والأشجار المتساقطة وخطوط المرافق تشكل مخاطر على طول ساحل المحيط الأطلسى بالمقاطعة.