الداخلية الليبية: محو مناطق بالكامل شرقي البلاد جراء إعصار دانيال

كشفت الداخلية الليبية، عن محو مناطق بالكامل شرقي البلاد، جراء العاصفة دانيال، مبينة أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة.

الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع البلاد

وأضافت الداخلية الليبية بحسب بيان نقلته فضائية «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن عودة الاتصالات في درنة شرقي ليبيا ساعدت في العثور على ناجين من الفيضانات، متابعة: «الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة، وقد شكلت الوزارة لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي درنة».