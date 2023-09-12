أخلاقنا الجميلة.. إبراهيم يفتح منزله لاستضافة المسافرين وقت العاصفة دانيال

يظهر معدن الشعب الأصيل دائمًا وقت الأزمات ليتكاتف معًا ويضرب أروع مثل لأخلاقنا الجميلة، فمع وصول العاصفة دانيال إلى مصر طرح الشاب إبراهيم سليمان ضيف الله، ابن محافظة مطروح المقيم بالساحل الشمالي، مبادرة لاستضافة المسافرين على طريق الساحل المتعثرين بسبب العاصفة مجانًا.

مساعدات مجانية

وقال «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يقدم المساعدة لمرتادي طريق سفر الساحل بداية من الكيلو 21 حتى مطروح ما بين تقديم ونش أو تصليح أعطال أو مساعدة برفع آثار الحادث أو تقديم للمبيت للرجال والنساء داخل الربوعة، وهي مكان الاستضافة لديه، والذي خصص واحدة للنساء وواحدة للرجال تسع 30 شخصًا، وعند وجود ضيوف أكثر ينصب الخيام لاستقبالهم أيضًا، وذلك مجانا تماما.

تقديم واجب الضيافة مرضاة لله

وأضاف أنه يتم استضافة المسافرين لحين انتهاء الأزمة ويقدم لهم كل المساعدات الممكنة ابتغاء مرضاة الله، مشددًا: «عايشين بمطروح وطريقنا سفر وكل اللي فيه أغراب وملهمش مكان فمعرضين لمشاكل وحوداث فلازم نساعد ونخدم لله ونكون مكان أهلهم ومكانهم خاصة دائما الحوادث والأعطال بتكون بليل».

إعلان استضافة للمسافرين وقت العاصفة دانيال

وكشف أنه فور الإعلان عن العاصفة دانيال أطلق مبادرة المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعى وجاء بها: «لو في أي حد مسافر من الإسكندرية إلى مرسى مطروح أو العكس ومش عارف يتحرك يكمل سفر بسبب سوء الأحول الجوية، يشرفنا في المنزل لحد ما الجو يستقر ينورنا في أي وقت».

إبراهيم: «أصبح لي صديق في كل محافظة»

ولفت إلى أنه سعيد بتقديم المساعدة للجميع فقد كون هذا لديه العديد من الصداقات، مشددًا: «ليا أخوات وأصحاب بكل محافظات مصر كل الى بنساعده أو بيبات أو أترض لحادث ونقلناه مستشفى وفضلنا معاه بقوا أخواتى وعلى تواصل دائم ومعروف مابينا وبيزورونا دائما».