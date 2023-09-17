حواجز أمام المرمى.. هل ينافس الدوري المصري في قائمة أفضل 10 مدافعين بالعالم؟

من الصعب الحكم على جزء من الفريق، دون النظر إلى قرارات رفاقه داخل الملعب، وكيف أُثرت على ظهوره على المستوى الفردي، فربما تكون بعض عناصر اللعب أفضل مما تبدو عليه داخل الملعب، والبعض الآخر يختبئ في جودة فريقه ولا ينال من الانتقادات جانبا.

صحيفة «فور فور تو» البريطانية، وضعت بعض المعايير في اختيار أفضل 10 مدافعين في الدوريات حول العالم من خلال قائمة سيطر عليها نجوم مانشستر سيتي، فيما غاب عنها أي مدافع من الدوري المصري والدوريات العربية أو أي مسابقة خارج أوروبا.

أراوخو في المركز العاشر بالقائمة

رونالد أروخو مدافع برشلونة، كان منذ الظهور الأول محطًا لأنظار الجميع، رغم صغر سنه وعدم نضوج موهبته، لكنه هذا الموسم بدا مكتمل التكوين جسديًا ومستعدًا لحبس مهاجمي أوروبا في خط دفاع برشلونة، وحصد المركز العاشر بالقائمة.

المركز التاسع كان مفاجأة، بعدما حصده الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، الذي كان أفضل مدافع في العالم قبل سنوات قليلة، لكن منذ عودته من الإصابة الطويلة التي ألمت به، لم يعد يقدم المستوى المتعارف عليه، ورغم ذلك لايزال يحتفظ بمكانه ضمن الأفضل في العالم، في ظل حفاظه على سرعته وذكائه وقدرته على قيادة دفاع أهم الأندية في أوروبا.

كريستيان روميرو الذكي والحازم

وفي المركز الثامن يأتي المتعجرف الذكي والحازم كريستيان روميرو كما أطلقوا عليه، فكلها صفات تستخدم لوصف الطريقة التي يتعامل بها مع كرة القدم، لذلك كان وجوده ضمن القائمة أمرًا طبيعيًا، باعتباره يملك مواهب مركبة بقراءته الاستثنائية للعبة، وقدرته على الحفاظ على الكرة، إلى جانب موهبته في الفوز بالالتحامات الهواء والأرضية، ليصبح أحد أهم العناصر داخل توتنهام.

وفي المركز السابع يأتي كيم لاعب بايرن ميونيخ، الذي يتحسر عليه نابولي بعد بيعه وتألقه بشكل لافت، ويسبقه في المركز السادس جفارديول مدافع مانشستر سيتي، والوافد الجديد للفريق، ثم أنطونيو رودريجير مدافع ريال مدريد في المركز الخامس، ويسبقه في ترتيب الأفضل ويليام ساليبا المدافع الذي انفجرت موهبته مع آرسنال منذ الموسم المنقضي، وفي المركز الثالث يأتي دافيد آلابا لاعب ريال مدريد، ويسبقه روبن دياز نجم مانشستر سيتي، بينما يتصدر المركز الأول زميله في الفريق جون ستونز، الذي يلعب دورًا محوريًا مع السكاي بلوز منذ العام الماضي.