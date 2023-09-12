وظيفة أحلام كلوب تهدد استمرار محمد صلاح في ليفربول.. «خطة الخروج جاهزة»

يبدو أن قصة رحيل محمد صلاح المحتمل عن ليفربول لم تنته بعد، رغم إغلاق ملف الخروج من قلعة «أنفيلد»، لكن لا تزال الأمور خارج السيطرة في ظل ترقب اتحاد جدة لمصير الفرعون المصري في الفترة المقبلة، إلى جانب الرحيل المزعوم للألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الأحمر.

المنتخب الألماني ينتظر طوق النجاة من يورجن كلوب

«خطة الخروج جاهزة لمرشح الأحلام في ألمانيا».. هكذا عنونت صحيفة «فور فور تو» البريطانية، تقريرها عن محاولات الاتحاد الألماني لاستقطاب يورجن كلوب، الذي أكد في وقت سابق أنه يحلم بالحصول على هذا المنصب مع منتخب بلاده، قبل اعتزال التدريب بشكل نهائي، الأمر الذي قد يجعل المفاوضات أكثر سهولة ويسر.

يورجن كلوب يعد العنصر الأقرب للحصول على دور المنقذ في ألمانيا، بعد نهاية كارثية لهانز فليك رفقة المانشافت، بدأها بوداع كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما حدث الأمر ذاته في مونديال روسيا 2018، وانتهى بالخسارة أمام اليابان برباعية ساحقة، في ودية خاضها بنهاية الأسبوع المنقضي.

لم يصبر الاتحاد الألماني طويلًا على هانز فليك، وقرر إنهاء مسيرته من أجل تأهيل منتخب ألمانيا إلى يورو 2024، إذ يرغب في العودة إلى مجده، والوقوف على منصات التتويج بالألقاب مرة أخرى بعد فترة من الجفاف، لذلك يتعين عليه الحصول على جهود مدرب ذا خبرة، لذلك وقع الاختيار على يورجن كلوب مدرب الريدز.

هل يرحل محمد صلاح حال خروج كلوب من ليفربول؟

كانت كارثة دور المجموعات في قطر هي ثاني نهائيات لكأس العالم على التوالي تخرج منها ألمانيا في المجموعات أيضًا، ومع استضافة الدولة يورو 2024 الصيف المقبل يواجه الفريق الآن أزمة هوية وسيتعين عليه تعيين مدرب رئيسي جديد في الأسابيع المقبلة.

فرص وصول يورجن كلوب إلى منتخب ألمانيا ليست منعدمة في الوقت الحالي، لكنها تبدو مستحيلة قبل نهاية الموسم الجاري، إذ يلتزم الألماني بتحديات مع ليفربول، لا يمكن التخلي عنها والرحيل في منتصف الطريق، لذلك يرغب على الأقل في استكمال موسمه الحالي، لحين استقرار الإدارة على بديل لـ «النورمال وان»، الأمر الذي سيصعب المهمة على الاتحاد الألماني، الذي يسابق الزمن من أجل الحصول على خدمات بديل لهانز فليك قبل انطلاق مهمة المانشافت في يورو 2024.

خروج يورجن كلوب سيقلب حسابات ليفربول رأسًا على عقب خاصة أنه يعد العنصر الأهم في عملية الإبقاء على محمد صلاح، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن ليفربول في الميركاتو الصيفي المنقضي، لكنه تمسك باستمراره ووقف أمام الجميع ليؤكد أن الفرعون المصري ليس للبيع، لذلك رحيل الألماني قد يفتح الباب أمام خروج جناح الريدز والمنتخب الوطني.

كلوب صاحب الـ56 عامًا، أكد في وقت سابق، على رغبته في تولي منصب مدرب المنتخب الألماني قبل اعتزال كرة القدم، والتفرغ لقضاء وقت طويل مع العائلة، لكن عقده الممتد حتى 2025، قد يجبره على الالتزام مع الريدز وتأجيل عملية خروجه في الوقت الحالي، وفي حال حدوث ذلك ستضمن الجماهير بقاء محمد صلاح أسطورة الفريق الإنجليزي.

محمد صلاح في الوقت الحالي يتواجد مع منتخب مصر، من أجل المشاركة في لقاء تونس الودي، الذي يستعد خلاله الفراعنة لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، بعد التأهل بشكل رسمي، إلى نهائيات البطولة القارية.