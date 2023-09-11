أول ظهور لمحمد صلاح بعد رفض عرض الاتحاد والبقاء في ليفربول (صور)

سجل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني، أول ظهور له عقب انتهاء الصراع الذي دار عليه خلال الأسابيع الماضية، من أجل ترك ليفربول وخوض تجربة جديدة بين صفوف اتحاد جدة السعودي.

محمد صلاح يظهر في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة تونس

صلاح الذي فضل مواصلة مغامرته مع ليفربول، وعدم الانضمام لكتيبة النجوم في الدوري السعودي بالميركاتو الصيفي الحالي، ظهر في حالة معنوية مرتفعة في معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة تونس وديا غدا الثلاثاء.

الفرعون المصري الذي غاب عن مواجهة الفراعنة أمام أثيوبيا الجمعة الماضية، في الجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، بقرار من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، سيكون حاضرا في ودية تونس الذي يستضيفه ستاد الدفاع الجوي.

صلاح ينشر صوره خلال تواجده بتدريب منتخب مصر استعدادا لمواجهة تونس الودية

ونشر صلاح صورة خلال التدريب الختامي لمنتخب مصر، اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة نسور قرطاج، وهو يحتضن زملائه في الفريق ويبدو عليه السعادة، بعد استقراره داخل قلعة أنفيلد.

ورفض محمد صلاح عرضا خرافيا من اتحاد جدة السعودي، كان سيجعل منه اللاعب الأغلى في التاريخ، والذي وصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، بعد تمسك مسؤولي الريدز ببقاء اللاعب الذي أصبح أحد أساطير النادي بعد 6 سنوات قضاها بين جدرانه.

هداف ليفربول الذي ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025، مازال مطمع لنادي اتحاد جدة السعودي، الذي يواصل مساعيه للظفر بخدمات اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد فشله في إقناعه بالرحيل خلال الموسم الحالي.

ولا يزال اللاعب يلتزم الصمت بشأن المفاوضات التي لم تتوقف من جانب اتحاد جدة بحثا عن ضم صلاح إلى قائمة النجوم بـ الدوري السعودي.