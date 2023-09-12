مكافآت غير مسبوقة وعقوبات قاسية.. كيف يختلف الدوري المصري 2024 عن النسخ السابقة؟

6 أيام فقط تفصل الدوري المصري الذي أطلق عليه اسم «دوري النيل»، عن انطلاق موسمه الجديد 2023 - 2024، والذي يشهد العديد من التغييرات الجذرية على مستوى المكافآت والعقوبات.

مكافأة ضخمة لبطل الدوري المصري في الموسم الجديد

وسيكون بطل النسخة القادمة من الدوري المصري الممتاز، على موعد مع مكافأة غير مسبوقة، بعدما نصت اللائحة التي كشفت عنها رابطة الأندية المصرية، على حصول البطل على مكافأة مالية تقدر بـ5 ملايين جنيه.

المفاجأة أن بطل الدوري الموسم الماضي لم يحصل على أي مكافأة بسبب عدم وجود راعٍ حينها، بحسب مصدر داخل رابطة الأندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وهو ما يجعل من مكافأة الموسم المقبل الأضخم في تاريخ الدوري.

لن تقتصر المكافآت على بطل الدوري فقط، بل نصت لائحة رابطة الأندية المصرية على حصول كل الأندية المشاركة على مليون جنيه، ولكن بنهاية الموسم.

8 جوائز أخرى، بعدها معتمدة على الإحصائيات الرقمية، والآخر على تصويت الجماهير، ستشهده النسخة الجديدة لمسابقة الدوري المصري، وهي جائزة هداف الدوري، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة أفضل لاعب، وجائزة أفضل صانع لعب، وجائزة أفضل مدرب وجائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما، وجائزة أفضل هدف، وأخيرا جائزة أفضل حكم.

لائحة عقوبات الدوري المصري

وعلى مستوى لائحة العقوبات، سيكون اللاعبين الخارجين عن النص داخل الملعب، وجماهير الأندية في المدرجات، على موعد مع قرارات رادعة، حال مخالفة اللائحة الموضوعة في الموسم الجديد.

الحد الأدنى من عقوبات اللاعبين ستكون مباراة واحدة، أما أقصى العقوبات فستكون بالإيقاف لمدة 8 مباريات حال التعدي على الحكم أو السب أو البصق عليه أو على أحد مساعديه.

وتأتي لائحة عقوبات الدوري المصري في الموسم الجديد على النحو التالي: