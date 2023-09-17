متحدث «الزراعة»: 80 ألف مستفيد من قرارات الرئيس بتكلفة 500 مليون جنيه

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد القرش، إن قرارات الرئيس السيسي، تضع الفلاح المصري مرة أخرى على رأس أولويات الدولة المصرية.

اهتمام القيادة السياسية بالفلاح والمزارع

ونوه القرش، خلال في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن هناك اهتماما واضحا من قبل القيادة السياسية بالفلاح والمزارع المصري وكل المتعاملين بقطاع الزراعة، موضحا أن هناك أكثر من 80 ألف مستفيد داخل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإجمالي تكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه تتحملها الهيئة وهي دفعة معنوية للفلاح المصري في استصلاح أرضه ومدى أهمية الدولة بتنمية القطاع الزراعي

وكان الرئيس السيسي وجه ضمن قراراته بإطلاق بنك التنمية والائتمان الزراعي مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين، الذين حصلوا على قروض من البنك الزراعي وتعثروا في السداد، قبل أول يناير من 2022.

مبادرة تخفيف أعباء الديون

وتستهدف المبادرة تخفيف أعباء الديون عن المزارعين، ومن المقرر أن يعلن بنك التنمية والائتمان الزراعى التفاصيل الخاصة بالمبادرة، والفئات المستهدفة والفترة التي ستشملها المبادرة في أقرب وقت.

كما شملت قرارات الرئيس الخاصة بالمزارعين، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، بحد أقصى نهاية ديسمبر العام المقبل.