محمد القرش: التعدي على الأراضي الزراعية انتهاك للأمن القومي المصري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك قرارا صادرا من رئيس مجلس الوزراء، يقضي بإحالة المتعدين على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية، مشددًا على أن مصر تعاني من ندرة في الموارد المائية والأراضي الزراعية، خاصة أن استصلاح الأراضي الجديدة يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة، إذ أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تقدر بنحو 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى ما يكلفه إنشاء الطرق والترع.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الوزارة تحافظ على الرقعة الزراعية الحالية، للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في الحصول على المواد الغذائية التي تحتاجها.

نحتاج إلى مضاعفة الأراضي الزراعية

وأكد أن مصر في حاجة إلى مضاعفة الأراضي الزراعية الحالية في الفترة المقبلة، مؤكدا أن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر انتهاكًا للأمن القومي المصري، وأن التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، لذلك يتم إحالة هذا النوع من المخالفات إلى النيابة العسكرية.

مجهودات وزارة الري لإزالة التعديات

وفي وقت سابق، صرح المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، بأنه تم حصر للتعديات على فرع رشيد ضمن توجيهات الرئيس السيسي لإزالة التعديات على أراضي الدولة في غضون 6 شهور فقط.

وأضاف، أنه جرى وضع خطة من أجل إزالة 3 آلاف حالة تعدٍ خلال 3 أيام، مشيرًا إلى إزالة ما يزيد عن 560 حالة تعدي، ولفت إلى أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أشار في مؤتمر حضره الرئيس إلى أن فرع رشيد أصبح يمرر 30 متر مياه، بعد أن كان يمرر 80 مترًا، بسبب التعدي المتنامي من قبل المواطنين على الترع والمياه والمصارف المائية.