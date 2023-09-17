عاجل.. رد فعل مفاجئ من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مؤكدًا أن المدرب كان غاضبًا بسبب إهدار الفرص من لاعبي الفريق.

وأكد حتحوت في تصريحات تليفزيونية أن مارسيل كولر انتقد بقوة لاعبي الأهلي وأكد أنه سيكون له تدخل عنيف على إهدار الفرص بالنظر لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وأشار حتحوت إلى أن كولر ظهر منفعلًا خلال حديثه مع اللاعبين، مشيرًا إلى أنه الاستهتار بالمنافس وإهدار الفرص السهلة هي سبب رئيسي في خسارة كأس السوبر الأفريقي.

وأوضح حتحوت أنه لن يسمح مجددًا بمسلسل إهدار الفرص في الفترة المقبلة، موضحًا أن الجماهير زحفت خلفهم وهو فشلوا في إسعادهم.

وواصل حتحوت حديثه مؤكدًا الأهلي فرط في انطلاقة مهمة في بداية الموسم بعد الخسارة، وطالب بالتعويص بحصد البطولات القادمة وطي صفحة السوبر مع التعلم من الأخطاء.

الأهلي يخسر من اتحاد العاصمة في كأس السوبر الأفريقي

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف في كأس السوبر الأفريقي، والتي تأتي في افتتاح موسم الأهلي الجديد بعد موسم ناجح تحت قيادة المدرب السويسري حصد خلالها 5 بطولات خلالها بالفوز بلقب كأس السوبر عن العامين الماضين وكأس مصر والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.