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وكالة «ناسا» تعلن إمكانية إنتاج الأكسجين في المريخ

كتب:

أ ش أ
08:34 ص | الأحد 17 سبتمبر 2023
المريخ - أرشيفية

المريخ - أرشيفية

أعلنت وكالة إدارة الفضاء الأمريكية «ناسا» إمكانية إنتاج الأكسجين القابل للتنفس في الغلاف الجوي للمريخ.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم، عن نائبة مدير وكالة ناسا باميلا ميلروي، قولها إنه من المثير للإعجاب إمكانية استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ، وهو الذي يمكن أن يساعد في توفير الهواء القابل للتنفس أو حتى الوقود الصاروخي لرواد الفضاء في المستقبل.

أشارت إلى أن تطوير هذه التقنيات تتيح استخداما أمثل لـ«الموارد المتوفرة على سطح القمر أو المريخ»، مضيفة أن هذا الأمر بالغ الأهمية لإتاحة تواجد طويل الأمد في الفضاء كما يسمح بدعم حملات استكشاف بشرية أولية على المريخ.

وكانت «ناسا» قد استطاعت من خلال أداة «موكسي» المتواجدة على مركبة بيرسيفيرانس، تفكيك جزئيات هواء المريخ وتوليد إمدادات صغيرة وثابتة من الأكسجين، وأجرت «موكسي» 16 اختبارا لإنتاج 122 جراما من الأكسجين، وهو ما يتيح للإنسان البقاء على قيد الحياة لنحو أربع ساعات.

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بقلم أ ش أ