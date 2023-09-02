«ناسا» تعلن موعد انتهاء مهمة «النيادي» بالفضاء والعودة إلى الأرض

بعد مرور 6 أشهر من انطلاق فريق «كرو-6» ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، يستعد الطاقم للعودة إلى الأرض، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

عودة السلطان النيادي إلى الأرض

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وشركة «سبيس إكس»، إن الموعد المحتمل لانفصال المركبة «دراجون» عن المحطة، لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر الساعة 03:05 عصرًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون موعد الهبوط إلى الأرض يوم 4 سبتمبر الساعة 08:07 صباحًا بتوقيت الإمارات، وذلك وفقًا لظروف الطقس.

وستبدأ مرحلة حرق خارج المدار، في صباح اليوم التالي (4 سبتمبر) وسيكون في تمام الساعة 7 صباحًا بتوقيت الإمارات، على أن يجري الهبوط إلى لأرض فى موعد لا يتجاوز الساعة 8:07 صباحًا.

7 مراحل لعودة مركبة «دراجون»

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، إن مراحل عودة مركبة «دراجون» التى على متنها النيادي الذي أنجز أول مهمة عربية طويلة الأمد فى الفضاء، ستضمن 7 مراحل:

1- بدأ اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية.

2- اشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.

3- انفصال قاعدة المركبة.

4- تتمثل فى اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة

5- الدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.

6- وبعدها فتح مظلات المركبة.

7- وأخيرًا هبوط المركبة دراجون فى الماء.

وخلال الـ6 شهور للسلطان النيادي، قام بأكثر من 200 تجربة علمية لدراسة التغييرات التي تواجه الرواد الفضاء بالإضافة إلى الإجابة على أسئلة المتابعين.