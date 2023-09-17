«الزراعة» تناشد المتعثرين التوجه لهيئة التعمير للاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي

ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين، التوجه لمقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي للاستفادة من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس في محافظة بني سويف، والخاصة بإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.

إسقاط 500 مليون جنيه عن المتأخرين سداد الأقساط

وطالبت وزارة الزراعة، «المزارعين» باستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة، المقرر أنَّ تسقط عنهم ما يقرب من 500 مليون جنيه، ويستفيد منها 80 ألف مزارع وهي عبارة عن فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الهيئة سوف تستقبل بداية من اليوم المزارعين المتعثرين عن سداد الديون للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بإعفائهم من سداد فوائد وغرامات تأخر سداد الأقساط المستحقة لدى الهيئة.

المبادرة تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والفلاحين

وأضاف أنَّ المبادة تأتي لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين والفلاحين باعتبارهم عصب الإنتاج، وتؤكّد مدى اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع الزراعي باعتباره القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنَّ القطاع الزراعي أصبح هو القطاع الأهم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تفشي لجائحة كورونا وما تسببت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغط على الغذاء عالمياً.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اتخذ عدداً من القرارات خلال زيارته إلى محافظة بني سويف امس لزيادة الدعم المادي للعديد من الفئات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومن بين تلك القرارات، زيادة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما تمّ رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.