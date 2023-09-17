تداول 9 آلاف طن و528 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتمّ تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 528 شاحنة و55 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 243 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 285 شاحنة و25 سيارة.

تداول 3100 طن بضائع

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة 3 سفن وهي «OAK HARBOUR» الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء أمس السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي: آيلة، بريدج وسينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 910 ركاب بموانيها.