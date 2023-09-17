سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 17-9-2023 بالبنوك.. 100.22 جنيه في «المركزي»

تباين طفيف شهده سعر صرف الدينار الكويتي في مختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، خلال بداية التعاملات اليوم الأحد 17-9-2023، ليصل سعره في بنك مصر إلى 99.63 جنيه للشراء، و100.16 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات بالبنك المركزي، 100.22 جنيه للبيع، و99.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك الأهلي الدينار الكويتي 99.85 جنيه للبيع، و98.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات في بنك مصر 100.16 جنيه للبيع، و99.63 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات في بنك القاهرة، 100.17 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 100.34 جنيه للبيع، و98.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، سجل 100.34 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية 96.60 جنيه للبيع، وللشراء 100.34 جنيه.