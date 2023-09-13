استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 13-9-2023

يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-9-2023 بالبنوك استقراره الذي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري، ليبلغ اليوم داخل البنك الأهلي المصري 99.04 جنيه للشراء و99.95 جنيه للبيع، حسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-9-2023 بالبنوك 99.87 جنيه للشراء و100.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر 100.01 جنيه شراء و99.75 جنيه بيعا.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 100.38 جنيه للبيع و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

يبلغ سعر الدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية 100.34 جنيه بيعا و96.72 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان يسجل اليوم 96.99 جنيه للشراء و100.38 جنيه للبيع.