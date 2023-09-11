سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 11-9-2023 في البنوك.. تباين طفيف

شهد سعر صرف الدينار الكويتي، تباينا طفيفا في سعر صرفه أمام الجنيه، بمختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، في بداية التعاملات اليوم الاثنين 11-9-2023، إذ بلغ سعره في بنك مصر لمستوى 99.75 جنيه للشراء، 100.06 جنيه للبيع.

ونستعرض سعر الدينار الكويتي في كثير من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات بالبنك المركزي 100.27 جنيه للبيع، و99.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك الأهلي 100.05 جنيه للبيع، و99.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك مصر 100.06 جنيه للبيع، و99.75 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك القاهرة 100.39 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي، سجل 100.29 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 100.41 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية 96.72 جنيه للبيع، و100.29 جنيه للشراء.