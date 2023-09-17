قمة مجموعة «الـ77+الصين» تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية

اختتمت مجموعة «الـ77+الصين»، أمس السبت، قمتها في العاصمة الكوبية هافانا، بالدعوة إلى «الوحدة» بمواجهة الدول الغنية، فيما حضّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد «المطالب» على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.

وقال «دا سيلفا»، إن «الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة.. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد من مصداقيتهم، يجب ألا ننقسم»، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

«دا سيلفا»: علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة

وأضاف الرئيس البرازيلي، الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية: «علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.

ورأى أنّ «الثورة الرقمية» و«التحول في مجال الطاقة» تغييران رئيسيان جاريان، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف».

وبدأت قمة «مجموعة الـ77 والصين»، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو 100 دولة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم. وأُنشأت المجموعة بواسطة 77 دولة في 1946، وباتت تضم في الوقت الراهن 134 دولة، وشاركت الصين في هذه الدورة للمجموعة كطرف خارجي.