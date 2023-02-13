مدير «التجارة العالمية»: العالم يعاني من سوء إدارة الموارد واستغلال الثروات

قال مختار ديوب، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إن العالم لا يعاني من مشكلة نقص في الموارد ولكن إدارة الموارد، ما يستوجب إدارتها بالطريقة المناسبة، وإدارة السيولة التي يمكن استغلالها في الاستثمار المباشر: «لدينا تريليون دولار سنويا لكل دولة للدخول في هذا التحول».

عوامل مؤثرة على الاستثمارات

وأضاف «ديوب»، خلال إحدى جلسات القمة العالمية للحكومات في الإمارات، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما ينقصنا قدرة القطاع الخاص ليقوم بتقييم المخاطر بطريقة صحيحة، فهناك الكثير من العوامل المؤثرة اليوم مثل الزلازل والحروب والأحداث التي تؤثر على الاستثمارات».

وتابع: «علينا التخفيف من هذه المخاطر، وهذا ما نحاول أن نقوم به، ونحاول الاعتماد على آلية تسمح لنا بوضع منصات تتضمن إجراءات مبسطة لكي نتمكن من توفير الأموال التي تسمح لنا بتنفيذ تلك الاستثمارات وتوفير الضمانات».

وواصل: «القطاع الخاص سيحتاج إلى ضمانات لكي يستثمر، فمثلا يوجد بصندوق أبوظبي منصة بها 1.5 مليار دولار ونستثمر فيها على نحو مشترك، للعمل في الأسواق الناشئة لخوض هذا التحول في الطاقة».

الهيدروجين الأخضر متوفر بالدول النامية

واستكمل: «عندما نتحدث عن الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد للطاقة فهو موجود بالدول النامية إلى حد بعيد، ومن ثم يمكن أن تصدر هذه الطاقة وتسهم في تقديم الحلول، وعلينا أن نتمكن من المطابقة بين ما هو متوفر وما هو ناقص بهدف اقتناص الفرص واستثماراها».