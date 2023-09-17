«التنمية المحلية» تعلن عن حاجتها لشغل 91 وظيفة قيادية في المحافظات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم، عن حاجتها لشغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023 وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على موقع بوابة الحكومة المصرية، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية، وفُتح باب التقديم الإلكتروني اليوم ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد 17 سبتمبر وحتى الاثنين 16 أكتوبر المقبل.

ضوابط الوظائف

وأكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري، وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي، موضحة أنّه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بـ77 درجة مالية، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى الذين تقدموا للإعلان رقم 1 لسنة 2022 خلال الفترة من 5-10-2022 حتى 15-11-2022، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك.

ضخ دماء جديدة

كما أكدت وزارة التنمية المحلية على أنها تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة، واتخاذ القرار وحل المشكلات.

وذكرت وزارة التنمية المحلية أنّ عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية؛ لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتًا إلى أنّ التقديم سيكون خلال الفترة المقبلة، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة، ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية من هنا.