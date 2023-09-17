كيف دعمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجارة الترانزيت في مصر؟

حدد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تجارة الترانزيت، موضحاً أن المنطقة أبرمت العديد من التعاقدات والمشروعات في المناطق الصناعية، إذ تمّ التعاقد على 6 مشروعات استثمارية لأرصفة بإجمالي أطوال 4455 متراً وإجمالي مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار و1.23 مليار جنيه.

تطوير البنية التحتية

وأضاف تقرير مركز المعلومات، أنَّ هذه المشروعات تعمل على زيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية المتعلقة بتجارة الترانزيت والتي قد تتضمن توسيع الموانئ وتحسين الطرق وتطوير البنية التحتية اللوجستية ما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتحسين خدمات النقل.

أما فيما يخص النشاط اللوجستي، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أول دفعة من سيارات المرسيدس بمختلف الموديلات داخل المركز اللوجستي لـ «مرسيدس بنز» بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات

يُعد هذا المركز هو أحد المراكز اللوجستية التي تهتم بالمنطقة الاقتصادية بوجودها تمهيداً لطرح هذه السيارات في السوق المحلية، ويعمل المركز على خدمات التخزين وإدارة مخزون السيارات المستوردة وخدمات الصيانة وقطع الغيار وغيرها الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تجارة الترانزيت في مصر.