صديق لاعب الطائي روبرت باور يكشف لـ«الوطن» مفاجآت بشأن إسلامه.. هل غيّر اسمه؟

منذ أيام قليلة، فجر الألماني روبرت باور، لاعب الطائي السعودي، مفاجأة كبرى، بعدما أعلن اعتناقه الدين الإسلامي، ليصبح حديث العالم على مدار الساعات الماضية.

مفاجآت عديدة كشفها مهدي صالح، صديق باور وعائلته المُقرب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، راويا تفاصيل جديدة بشأن اعتناق اللاعب الألماني للدين الإسلامي.

ما دور زوجة روبرت باور وأسرتها في اعتناقه الإسلام؟

لم تكن القصة وليدة اللحظة، حيث استغرق الأمر سنوات من قِبل اللاعب، حينما قابل «باور» زوجته المسلمة التي ولدت لأب تنزاني وأم تركية إيرانية، إلا أن اللقاء الذي جمع بينهما كان في دبي.

باور الذي أسفر زواجه عن إنجاب 4 أطفال، قرر نطق الشهادة من أجل الزواج من حبيبته المسلمة، إلا أن توطدت علاقته بأهل زوجته المسلمين، ما جعله يفكر في اعتناق الإسلام بشكل فعلي، وليس بنطق الشهادة فقط.

هل غير روبرت باور اسمه بعد اعتناق الإسلام؟

وأوضح صديق روبرت باور في تصريحاته لـ«الوطن»، أن التعامل الذي وجده باور بعد انتقاله إلى الطائي السعودي، فضلا عن دور زوجته وأسرته، جعله يقرر اعتناق الإسلام.

وأضاف صالح: «باور لم يغير اسمه بعد، ولكنه في الوقت الحالي يدرس العديد من الأسماء للاختيار من بينها من أجل تغيير اسمه بشكل رسمي بعد اعتناق الإسلام».

واستطرد صديق اللاعب الألماني: «أنا ووالد زوجة باور سنقوم بعمل عمرة، وباور سيزور الكعبة للمرة الأولى بعد اعتناق الإسلام الأسبوع المقبل».

وكان اللاعب صاحب الـ28 عاما، انتقل إلى صفوف الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من سينت ترويدنس البلجيكي.

وكان باور دافع عن ألوان منتخب ألمانيا للشباب والأولمبي في وقتٍ سابق، قبل أن يقرر خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري السعودي، الذي أصبح يضم العديد من النجوم العالمية، بعد الصفقات التاريخية التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الأخير.