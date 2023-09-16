«من رحم الألم يولد الأمل» وصفت هذه المقولة المعاناة الصعبة التي عاشها صاحب الـ14 عامًا، بعد فاجعة زلزال المغرب، الذي فقد على أثره جميع أفراد أسرته، ليكن هو الناجي الوحيد نتيجة ذلك الزلزال المدمر، ليظهر في أحد اللقاءات التليفزيونية على قناة العربية مرتديًا قميص ريال مدريد النادي الذي عشقه ويأمل في اللعب به، وبمجرد إذاعة اللقاء بدأ ريال مدريد في محاولة الوصول إلى ذلك الطفل لتعويضه عما فقده وضمه للفريق فما القصة؟

«عبد الرحيم» من ويلات الزلزال إلى لاعب في ريال مدريد.. السر في القميص

معاناة كبيرة عاشها الطفل عبد الرحيم وحيدا بعد ما فقد 4 من أسرته، دفعة واحدة في زلزال المغرب المدمر، لتنهمر الدموع من عينه لحظة تذكره لما حدث، إلا إنه بات يتذكر حلم والده ورغبته في أن يصبح لاعبًا رياضيًا، ليتعاطف معه ملايين الأشخاص وتنهال عليه الكثير من التعليقات، ليتفاجأ ذلك الصغير بعد انتشار الفيديو عبر موقع التواصل بمحاولة وصول نادي ريال مدريد إليه لضمه إلى صفوف الفريق وفقًا لـ«العربية».

Un niño marroquí, muy madridista, ha perdido a toda su familia tras la tragedia del terremoto.



???? "El Real Madrid está intentando localizar a este niño y su intención es traerlo a España".



???? Información de @jpedrerol en #JUGONES pic.twitter.com/94qtmNVdiO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 13, 2023

يشير أحد أقارب عبد الرحيم، وهو المسؤول عن رعايته بعد فقدان عائلته، أنه تفاجأ بتواصل أحد المسؤولين بالنادي الإسباني معه، لإتمام إجراءات انتقال الطفل الذي ما لبث أن تم الـ14 ربيعا بعد يوم واحد من فقدان عائلته، كما عبَّر الطفل «عبد الرحيم» عن عشقه لنادي ريال مدريد، لكونه النادي المفضل له، ورغبته في الانضمام إليه واللعب به تحقيقًا لحلم والده الذي فقده هو ووالدته وشقيقه وجدته، ويأمل أن يتحقق حلمه بالالتحاق للعبه في النادي وانتقاله إلى إسبانيا.

انتقاله إلى النادي الإسباني

بحسب الصحف الإسبانية أنه تم الاتصال بين عبد الرحيم والريال مدريد قد تم بالفعل، وأن الفريق الملكي سيباشر إجراءات نقله لمدريد، وسيخصص نادي العاصمة الإسبانية يوم استقبال خاص لعبد الرحيم ، للترحم أولا على ضحايا الزلزال، وتسجيل الطفل في أكاديميته، وتقديمه للجمهور.