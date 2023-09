لاعب كرة يستعيد جنسيته اللبنانية ويستعد لتصفيات آسيا لكأس العالم

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً اليوم الخميس، يتيح للاعب كرة القدم البيروفي، ألكسندر سكّر، استعادة جنسيته اللبنانية، بموجب حكم قضائي، ليصبح اللاعب مؤهلاً لتمثيل منتخب «رجال الأرز»" في الفترة المقبلة، خلال الاستعدادات لتصفيات كأس العالم.

The Lebanese Council of ministers has approved the restoration of Alexander Succar's Lebanese citizenship, and therefore he is able to join the Lebanon national football team. [Sport Sign] pic.twitter.com/AFmarzTdUK