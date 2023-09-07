لاعب كرة يستعيد جنسيته اللبنانية ويستعد لتصفيات آسيا لكأس العالم

أصدر مجلس الوزراء اللبناني قراراً اليوم الخميس، يتيح للاعب كرة القدم البيروفي، ألكسندر سكّر، استعادة جنسيته اللبنانية، بموجب حكم قضائي، ليصبح اللاعب مؤهلاً لتمثيل منتخب «رجال الأرز»" في الفترة المقبلة، خلال الاستعدادات لتصفيات كأس العالم.

The Lebanese Council of ministers has approved the restoration of Alexander Succar's Lebanese citizenship, and therefore he is able to join the Lebanon national football team. [Sport Sign] pic.twitter.com/AFmarzTdUK — Lebanon Football Guide (@LebanonFG) September 7, 2023

تعليق وزير الشباب والرياضة اللبناني

بدوره، علق وزير الشباب والرياضة اللبناني، جورج كلاس، على القرار بقوله إنّه «تم طرح الأمر مع وزير الداخلية، بسام المولوي، بعدما اجتمعنا به أنا ورئيس الاتحاد هاشم حيدر»، مضيفاً: «عُرض اليوم الخميس في مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على إعادة الجنسية لسكر، الى جانب نحو 90 اسماً لديهم حكم قضائي باستعادة الجنسية، وقيدهم في السجلات اللبنانية»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس»، على أن يصدر المرسوم الأيام القليلة المقبلة.

دور اللاعب في تصفيات كأس العالم 2026

ويُعدّ سكّر، البالغ من العمر 28 عاماً، من الأسماء الهجومية التي قد يعول عليها منتخب لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، فضلاً عن نهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في قطر.

ولعب سكّر سابقاً مباراتين دوليّتين وديتين مع منتخب بيرو الأوّل، واستفاد من لوائح الاتحاد الدولي «فيفا» لتغيير الهوية الكروية واللعب مع منتخب آخر، وخرج رئيس الإتحاد اللّبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، ليؤكد أن «ألكسندر سكّر هو لاعب لبناني أباً عن جد»، وأضاف أن «المنتخب الوطني في حاجة ملحّة لجهوده، كونه يلعب في مركز حساس، وهو المهاجم الصريح».

تواصل مع اللاعب منذ عام ونصف

وواصل رئيس الإتحاد اللّبناني لكرة القدم: «نحن على تواصل معه منذ نحو عام ونصف العام، لكي يلتحق بالمنتخب اللبناني، وهو لاعب لبناني أصيل من شمال لبنان»، مشيراً إلى أن اللاعب تقدّم بأوراقه لاستعادة الجنسية اللبنانية، وفقاً للقوانين المحلية، وقد سلك ملفه كل الطرق القانونية، وصولاً إلى دائرة استرداد الجنسية حتى بلغ الملف المرحلة الأخيرة وهي إصدار المرسوم.

ولعب سكّر مع عدّة أندية بيروفية، ووجد طريقه إلى أوروبا عام 2018، حين لعب مع نادي سيون السويسري، على سبيل الإعارة لفترة قصيرة، وله شقيق مهاجم يصغره بأربعة أعوام، اسمه ماتياس، لعب سابقاً مع منتخب بيرو الأولمبي.