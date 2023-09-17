«الضرائب» تبحث مع اتحاد الصناعات حل المشكلات الضريبية وشرح مشروعات الميكنة

قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع اتحاد الصناعات المصرية لحل كل المشكلات الضريبية، وشرح مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا، موضحًا أن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة والاتحاد بقرار من وزير المالية تبحث كل المشاكل التطبيقية المتعلقة بالضرائب، وتقوم بعقد اجتماعات دورية بشكل مستمر.

الضباعني: مصلحة الضرائب تهدف دائما لترسيخ قيم الشفافية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين المصلحة والاتحاد، وتم خلاله حل العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد، وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن مصلحة الضرائب تسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كل أطراف المجتمع الضريبي؛ لتأكيد جسور الثقة المتبادلة.

وأكد الضباعني أنّ هناك تعاونا بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وغيرها، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرحٍ وافٍ لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة، كما يتم الرد على كل الاستفسارات المثارة خلال هذه الندوات.

من جهته، قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إنّ الاتحاد يقدر التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنّ من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه، وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

تكريم مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب السابق

وأعرب محمد البهى عن شكره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، ولقيادات المصلحة، على قيامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء، وطالما كان هناك دعم ورغبة أكيدة في حل لكل المشكلات التي تُعرض.

وفي ختام الاجتماع، كرّم اتحاد الصناعات المصرية مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وتسليمه درع الاتحاد، تقديرًا لجهوده المبذولة خلال فترة رئاسته للمصلحة.