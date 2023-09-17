رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن تفعيل موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 لمدة أسبوع جديد، بداية حتى يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر 2023، لتلقي طلبات التحويلات بين جميع المدارس سواء المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والحكومية وذلك للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وأكدت التربية والتعليم أن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 ، متاح لجميع أولياء الأمور لاتمام التحويلات من خلال الرابط الإلكتروني هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على أيقونة اختيار التحويلات المدرسية.

- الضغط على أيقونة تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

- اختيار استمارة طلب تحويل.

- إدخال البيانات المطلوبة فى استمارة التحويل.

ضوابط التحويل بين المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم، الضوابط والقواعد الخاصة، عند التحويل بين المدارس، وهي:

- لا يحق لولي الأمر إلا تقديم طلب تحويل واحد فقط.

- يجب تسجيل كافة بيانات الطالب.

- كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

- كتابة المجموع الخاص بالطالب بشكل رقمي، بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة للوطن، فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة ولمدة أسبوع، للتيسير على أولياء الأمور.