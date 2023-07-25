موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 في القاهرة.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استقبالها لطلبات التحويلات بين المدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس

وتأتي خطوات التحويل بين المدارس بالدخول على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 والضغط هنـــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- اضغط على خانة اختيار التحويلات المدرسية، ثم الدخول على تحويلات الطلاب لعام 2023-2024.

- الضغط على استمارة طلب تحويل، وقراءة التعليمات بشكل جيد.

- الضغط على كلمة «استمرار» التي تظهر في الأسفل، ومن ثم ستظهر لك استمارة التحويل عليك القيام بملئها.

ضوابط التسجيل بموقع التحويل بين المدارس

وضعت وزارة التعليم العالي، مجموعة من الضوابط التي ينبغي الالتزام بها، عند التحويل بين المدارس، وهي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم إلا بطلب تحويل واحد فقط.

- يجب تسجيل البيانات بجميع الحقول التى بها علامة «*» بالإضافة إلى تسجيل الرقم القومي للطفل المذكور بشهادة الميلاد.

- التأكد من إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة، وضرورة كتابة الأرقام باللغة الانجليزية.

- كتابة المجموع بشكل رقمي وليس نسبة أو أحرف، وكتابة المجموع بدأ من مرحلة رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائى يكتب رقم 1.

يذكر أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من خلال متابعة موقع المديرية بعد يوم 15/8/2023، أو عن طريق لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.