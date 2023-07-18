موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023.. النتيجة بعد أسبوع من التسجيل

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّه يتم الاستعلام عن التحويلات بين المدارس، على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 والذي تم تقديم طلب التحويل عليه، مطالبة ولي الأمر باستكمال إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وتابعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّه التحويل يتم فقط على موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023 لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2، التعليم الأساسي – الثانوي العام» ولا يعتد بالتحويل الورقي (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، عبر موقعها الرسمي، أنّ صحة البيانات المسجلة في طلب التحويل بين المدارس مسؤولية ولي الأمر، مشيرا إلى أنّ استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وحال وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

التحويل بين المدارس

وتابعت المديرية، أنّه يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية، وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال يومي عمل، ويعد اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها، للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

وأكدت المديرية، أنّه لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، وأنّ متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول إلى الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة، سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، وحال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.